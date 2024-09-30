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Блендер стационарный Philips HR2224/00 белый

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Блендер стационарный Philips HR2224/00 белый
Блендер стационарный Philips HR2224/00 белый
Блендер стационарный Philips HR2224/00 белый
Блендер стационарный Philips HR2224/00 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 116148
Производитель: Philips
Гарантия: гарантия
5
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

5 290₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
Тип
стационарный
Максимальная мощность, Вт
800
Цвет
белый
Управление
механическое
Количество скоростей
3
Материал корпуса
металл
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
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3 звезды
0
2 звезды
0
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0
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О
О
Оксана
27 декабря 2023
Рекомендует этот товар
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0 0
О
Оксана
27 декабря 2023
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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5 290₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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