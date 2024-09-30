Блендер погружной BRAYER BR1240 черный
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2 490₽
29
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 800
- Цвет
- черный
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь, пластик
Отзывы 1
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М
М
Магомед
30 сентября 2023
М
Магомед
30 сентября 2023
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