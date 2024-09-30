Блендер стационарный Kitfort КТ-1399 серебристый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 114702
Производитель: Kitfort
Гарантия: гарантия
9 190₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блендер погружной Bosch MSM 66155 белый
8 990₽
8%
Блендер погружной Bosch MSM 67170 черный
8 490₽
9 190₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блендер погружной Braun MQ7045X черный
8 990₽
Блендер стационарный Philips HR3571/90 серебристый
7 990₽
130
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блендер погружной Braun MQ7075X черный
10 890₽
101
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блендер стационарный Redmond RSB-M3404 черный
8 490₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- стационарный
- Максимальная мощность, Вт
- 2000
- Цвет
- серебристый, черный
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 8
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.