Блендер стационарный Bosch MMBH4P3B черный
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Код товара: 111076
Производитель: Bosch
мало
мало
25 790₽
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Максимальная мощность, Вт
- 1600
- Цвет
- черный
- Материал корпуса
- пластик
- Режимы
- импульсный
- Дополнительные функции
- колка льда, плавная регулировка скорости, самоочистка
- Особенности конструкции
- нескользящие ножки
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