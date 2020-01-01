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Блендеры
Блендер погружной Braun MQ 5277 BK черный

Блендер погружной Braun MQ 5277 BK черный

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Блендер погружной Braun MQ 5277 BK черный
Блендер погружной Braun MQ 5277 BK черный
Блендер погружной Braun MQ 5277 BK черный
Блендер погружной Braun MQ 5277 BK черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 109189
Производитель: Braun
мало
мало
9 450₽
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Характеристики
Тип
погружной
Максимальная мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Управление
механическое
Количество скоростей
21
Материал корпуса
пластик
Насадки
диск для нарезки ломтиками, для приготовления пюре, терка, для замешивания теста, измельчитель
Режимы
турборежим
Дополнительные функции
плавная регулировка скорости
Материал погружной части
нержавеющая сталь
Особенности конструкции
отверстие для ингредиентов
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В сравнение
В избранное
мало
мало
9 450₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа