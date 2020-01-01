Блендер погружной Braun MQ 5277 BK черный
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Код товара: 109189
Производитель: Braun
мало
мало
9 450₽
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Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 1000
- Цвет
- черный
- Управление
- механическое
- Количество скоростей
- 21
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- диск для нарезки ломтиками, для приготовления пюре, терка, для замешивания теста, измельчитель
- Режимы
- турборежим
- Дополнительные функции
- плавная регулировка скорости
- Материал погружной части
- нержавеющая сталь
- Особенности конструкции
- отверстие для ингредиентов
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