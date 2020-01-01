Блендер погружной Bosch MS62M6110 черный
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Код товара: 102882
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
5 490₽
5 990₽
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Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 1000
- Цвет
- черный
- Количество скоростей
- 12
- Материал корпуса
- пластик, металл
- Насадки
- насадка-блендер
- Режимы
- турборежим
- Дополнительные функции
- плавная регулировка скорости
- Материал погружной части
- металл
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