Блендер погружной Bosch MS6CA4120 белый
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Код товара: 102827
Производитель: Bosch
мало
мало
4 790₽
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Характеристики
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- Тип
- погружной
- Максимальная мощность, Вт
- 800
- Цвет
- белый, черный
- Количество скоростей
- 12
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- насадка-блендер, измельчитель
- Режимы
- турборежим
- Дополнительные функции
- плавная регулировка скорости
- Материал погружной части
- металл
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