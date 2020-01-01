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Блендеры
Блендер погружной Bosch MS6CB6110 черный

Блендер погружной Bosch MS6CB6110 черный

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Блендер погружной Bosch MS6CB6110 черный
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Код товара: 102826
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
6 990₽
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Характеристики
Тип
погружной
Максимальная мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Количество скоростей
12
Материал корпуса
пластик
Насадки
насадка-блендер
Режимы
турборежим
Дополнительные функции
плавная регулировка скорости
Материал погружной части
металл
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В наличии
В наличии
6 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа