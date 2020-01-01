Блендер стационарный Kitfort KT-1352 Shake & Take серебристый
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В наличии
В наличии
1 590₽
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Максимальная мощность, Вт
- 350
- Цвет
- серебристый
- Количество скоростей
- 82217bdf-c1f3-11ea-bb9e-0cc47a5976ad
- Материал корпуса
- пластик
- Дополнительные функции
- колка льда
- Материал кувшина
- пластик
- Особенности конструкции
- нескользящие ножки
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