Панель для мультипекаря REDMOND RAMB-40 (Арифметика), Черный

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
PhilipsXiaomiSamsungSonyLGAleus
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
SonyAppleNintendoXbox
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxPhilipsDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Philips
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Квадрокоптеры
Устройства виртуальной реальности
Подарочные сертификаты
Книги
Конструкторы
3D принтеры
SonyAppleXiaomi
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Кресла
Уход за одеждой и бельем
Посуда
Умный дом
Освещение
Инструменты
Товары для отдыха
Мусорные ведра
Сумки
Фурнитура для мебели
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Панель для мультипекаря REDMOND RAMB-40 (Арифметика), Черный

Наведите на фотографию для увеличения
Панель для мультипекаря REDMOND RAMB-40 (Арифметика), Черный
Панель для мультипекаря REDMOND RAMB-40 (Арифметика), Черный
Панель для мультипекаря REDMOND RAMB-40 (Арифметика), Черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 187133
Производитель: Redmond
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
спросить
690₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

100₽,

сегодня

Нашли дешевле?
Характеристики
Тип
сменная панель
Поддерживаемые бренды
REDMOND
Поддерживаемые модели
Redmond RMB-M614/1, Redmond RMB-617/1, Redmond RMB-618/3, Redmond RMB-M6011, Redmond RMB-M6012, Redmond RMB-M612/1, Redmond RMB-M613/1, Redmond RMB-M615/10, Redmond RMB-611, Redmond RMB-M619/5, Redmond RMB-M621/3, Redmond RMB-PM600, Redmond RMB-M659/3S, Redmond RMB-616/3, Redmond RMB-M607, Redmond RMB-M601, Redmond RMB-M602, Redmond RMB-M604, Redmond RMB-M605, Redmond RMB-M606, Redmond RMB-M600
Вид панели
цифры
Количество порций
11
Вид панели для вафель
рисунок
Материал
металл
Антипригарное покрытие
есть
Количество предметов, шт.
2
Комплектация
2 сменных панели
Дополнительная информация
для мультипекаря серии 6; печенье в виде цифр и знаков : 1,2,3,4,5,6,7,8,=,-,+
Высота, см
250
Ширина, см
132
Глубина, см
90
Вес, г
495
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
690₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

100₽,

сегодня

Нашли дешевле?