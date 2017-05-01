Панель для мультипекаря REDMOND RAMB-40 (Арифметика), Черный
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Код товара: 187133
Производитель: Redmond
Гарантия: 12 мес.
690₽
8
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Характеристики
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- Тип
- сменная панель
- Поддерживаемые бренды
- REDMOND
- Поддерживаемые модели
- Redmond RMB-M614/1, Redmond RMB-617/1, Redmond RMB-618/3, Redmond RMB-M6011, Redmond RMB-M6012, Redmond RMB-M612/1, Redmond RMB-M613/1, Redmond RMB-M615/10, Redmond RMB-611, Redmond RMB-M619/5, Redmond RMB-M621/3, Redmond RMB-PM600, Redmond RMB-M659/3S, Redmond RMB-616/3, Redmond RMB-M607, Redmond RMB-M601, Redmond RMB-M602, Redmond RMB-M604, Redmond RMB-M605, Redmond RMB-M606, Redmond RMB-M600
- Вид панели
- цифры
- Количество порций
- 11
- Вид панели для вафель
- рисунок
- Материал
- металл
- Антипригарное покрытие
- есть
- Количество предметов, шт.
- 2
- Комплектация
- 2 сменных панели
- Дополнительная информация
- для мультипекаря серии 6; печенье в виде цифр и знаков : 1,2,3,4,5,6,7,8,=,-,+
- Высота, см
- 250
- Ширина, см
- 132
- Глубина, см
- 90
- Вес, г
- 495
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