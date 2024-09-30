Панель для мультипекаря REDMOND RAMB-27 (Ёлка), Черный
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Код товара: 161549
Производитель: Redmond
Гарантия: 12 мес.
890₽
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Характеристики
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- Тип
- сменная панель
- Поддерживаемые бренды
- REDMOND
- Вид панели
- выпечка и печенье
- Количество порций
- 2
- Вид панели для вафель
- рисунок
- Материал
- металл
- Антипригарное покрытие
- есть
- Дополнительная информация
- для мультипекаря серии 6; форма для выпечки печенья в виде ёлочки
- Высота, см
- 0.9
- Ширина, см
- 25
- Глубина, см
- 13.2
- Вес, г
- 483
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