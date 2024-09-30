Панель для мультипекаря REDMOND RAMB-101 (сэндвич), Черный
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Код товара: 141240
Производитель: Redmond
Гарантия: 12 мес.
1 490₽
17
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- сменная панель
- Поддерживаемые бренды
- REDMOND
- Поддерживаемые модели
- REDMOND серии 7 PRO, REDMOND RMB-M717/1, REDMOND RMB-M716/3, REDMOND RMB-M700, REDMOND RMB-M737/6, REDMOND RMB-M731/3, REDMOND RMB-M713/1, REDMOND RMB-M705/3, REDMOND RMB-M701/3
- Вид панели
- сэндвичи
- Количество порций
- 8
- Материал
- металл
- Антипригарное покрытие
- есть
- Тип покрытия
- антипригарное
- Количество предметов, шт.
- 2
- Дополнительная информация
- для мультипекаря серии PRO
- Вес, г
- 0.35
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