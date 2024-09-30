Насадка д/спагетти «Симплекс» нерж.; D=2,H=175,L=50,B=30мм; металлич
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Код товара: 138953
Производитель: Imperia
Гарантия: 15 дн.
1 500₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- насадка
- Материал
- металл
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