Насадка - универсальная терка (для SMF01…) Smeg
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Код товара: 138951
Производитель: SMEG
14 490₽
173
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Характеристики
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- Тип
- насадка
- Поддерживаемые бренды
- Smeg
- Поддерживаемые модели
- планетарный миксер SMF01
- Материал
- металл, пластик
- Комплектация
- - корпус (пластик) с ключом для замены барабанов (нержавеющая сталь);<br/> - толкатель (пластик);<br/> - 4 барабана из нержавеющей стали для натирания и нарезки: крупная и мелкая терка, средняя и мелкая нарезка (нержавеющая сталь).
- Дополнительная информация
- универсальная терка подходит для нарезки твердых сыров, свежих и отварных овощей, фруктов, а также измельчения шоколада, орехов, крекеров, бисквитов
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