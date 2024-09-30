Панель для мультипекаря REDMOND RAMB-13 (мини вафли)
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Код товара: 138905
Производитель: Redmond
Гарантия: 12 мес.
1 190₽
14
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Характеристики
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- Тип
- сменная панель
- Поддерживаемые бренды
- REDMOND
- Поддерживаемые модели
- REDMOND RMB-617/1, REDMOND SkyBaker RMB-M659/3S, REDMOND RMB-PM600, REDMOND RMB-M621/3, REDMOND RMB-M619/5, REDMOND RMB-M615/10, REDMOND RMB-M614/1, REDMOND RMB-M613/1, REDMOND RMB-M612/1, REDMOND RMB-M6012, REDMOND RMB-M6011, REDMOND RMB-618/3, REDMOND RMB-616/3, REDMOND RMB-611, REDMOND RMB-M600, REDMOND RMB-M607, REDMOND RMB-M606, REDMOND RMB-M605, REDMOND RMB-M604, REDMOND RMB-M602, REDMOND RMB-M601
- Вид панели
- вафли
- Количество порций
- 5
- Вид панели для вафель
- мини-вафли
- Антипригарное покрытие
- есть
- Дополнительная информация
- для мультипекаря серии 6
- Высота, см
- 0.9
- Ширина, см
- 25
- Глубина, см
- 13.2
- Вес, г
- 515
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