Панель для мультипекаря REDMOND RAMB-29 (Звери)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 138866
Производитель: Redmond
Гарантия: 12 мес.
990₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Панель REDMOND RAMB-10 (крендель большой)
990₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Панель для мультипекаря REDMOND RAMB-27 (Ёлка), Черный
890₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Панель для мультипекаря REDMOND RAMB-42 (Динозавр), Черный
990₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Панель для мультипекаря REDMOND RAMB-38 (Ласточка), Черный
850₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пакеты для вакуумной упаковки Status VB 162340-ECO
990₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Панель для мультипекаря Redmond RAMB-32
990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- сменная панель
- Поддерживаемые бренды
- REDMOND
- Поддерживаемые модели
- RMB-M601, RMB-M607, RMB-M612/1
- Вид панели
- звери
- Количество порций
- 8
- Антипригарное покрытие
- есть
- Дополнительная информация
- для мультипекаря серии 6
- Высота, см
- 0.9
- Ширина, см
- 25
- Глубина, см
- 13.2
- Вес, г
- 430
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.