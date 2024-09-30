Аэрогриль Kitfort КТ-2202
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7 190₽
86
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- аэрогриль/аэрофритюрница
- Мощность, Вт
- 1500
- Рабочий объем колбы, л
- 3.2
- Нагревательный элемент
- ТЭН
- Крышка
- съемная
- Антипригарное покрытие
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 1.22
- Съемный сетевой шнур
- нет
- Максимальная температура, *С
- 200
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