Сироп WTS лесной орех 0,25 л.
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Код товара: 155231
Производитель: WTS
Гарантия: 6 мес.
350₽
4
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Вкус
- орех
- Объем, л
- 0.25
- С сахарозаменителем
- да
- Состав
- глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, ароматизатор, идентичный натуральному ("Фундук"), регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (бензоат натрия), подсластитель комбинированный "Аспасвит Т" (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель натуральный (карамельный колер), экстракт фундука
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