Сироп WTS карамель 0,25 л.
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Код товара: 152584
Производитель: WTS
Гарантия: 6 мес.
390₽
4
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Вкус
- карамель
- Объем, л
- 0.25
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