Сироп WTS шоколад 1 л.
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Код товара: 148801
Производитель: WTS
Гарантия: 6 мес.
590₽
7
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Вкус
- шоколад
- Объем, л
- 1
- С сахарозаменителем
- да
- Состав
- глюкозно-фруктовый сироп, вода питьевая очищенная, ароматизатор, идентичный натуральному ("Шоколад"), регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (бензоат натрия), подсластитель комбинированный "Аспасвит Т" (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель натуральный (карамельный колер), экстракт какао
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