Сироп WTS лесной орех 1 л.
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590₽
7
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В магазинах:
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Характеристики
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- Вкус
- орех
- Объем, л
- 1
- С сахарозаменителем
- да
- Состав
- глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, ароматизатор, идентичный натуральному ("Фундук"), регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (бензоат натрия), подсластитель комбинированный "Аспасвит Т" (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель натуральный (карамельный колер), экстракт фундука
Отзывы 1
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Ф
Ф
Фируз
25 октября 2023
Ф
Фируз
25 октября 2023
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