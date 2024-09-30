Сироп WTS карамель 1 л.
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Код товара: 141694
Производитель: WTS
Гарантия: 6 мес.
490₽
5
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Вкус
- карамель
- Объем, л
- 1
- С сахарозаменителем
- да
- Состав
- основа глюкозно-фруктозный сироп, вода питьевая, ароматизатор, идентичный натуральному ("Карамель"), регулятор кислотности (лимонная кислота), консервант (бензоат натрия), подсластитель комбинированный "Аспасвит Т" (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, сукралоза), краситель натуральный (карамельный колер)
- Дополнительная информация
- срок годности 12 месяцев
Отзывы 2
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С
С
Сабина
6 сентября 2024
Достоинства
Вкусный сироп
А
А
Айзанат
26 января 2024
Достоинства
очень вкусный
Недостатки
нет
Комментарии
Советую, очень вкусный
С
Сабина
6 сентября 2024
Достоинства
Вкусный сироп
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