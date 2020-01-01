Сливки Молочная речка 11% 0,973л.
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Код товара: 169103
Производитель: Молочная речка
Гарантия: 9 мес.
290₽
3
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип молока
- коровье
- Способ обработки
- стерилизация
- Жирность, %
- 11
- Объем, л
- 0.97
- Упаковка
- тетра-пак
- Белки, г
- 2.6
- Жиры, г
- 11
- Углеводы, г
- 11.1
- Состав
- нормализованные сливки
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