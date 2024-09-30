Молоко Молочная речка 3,2% 0,973л.(уп.: 12шт)
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Код товара: 161835
Производитель: Молочная речка
Гарантия: 9 мес.
1 090₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип молока
- коровье
- Способ обработки
- ультрапастеризация
- Жирность, %
- 3.2
- Объем, л
- 0.97
- Упаковка
- тетра-пак
- Стандарты производства
- ГОСТ 31450-2013
- Количество в упаковке, шт
- 1
- Калорийность
- 60 ккал
- Белки, г
- 2.8
- Жиры, г
- 3.2
- Углеводы, г
- 4.7
- Состав
- молоко цельное, молоко обезжиренное
- Дополнительная информация
- срок годности 6 месяцев при температуре от +2 С до +25 С
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