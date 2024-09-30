Молоко ПАРМАЛАТ 3,5% 1л.
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Код товара: 159505
Производитель: Parmalat
Гарантия: 9 мес.
120₽
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Характеристики
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- Тип молока
- коровье
- Способ обработки
- ультрапастеризация
- Жирность, %
- 3.5
- Объем, л
- 1
- Упаковка
- тетра-пак
- Стандарты производства
- ГОСТ Р 52090-2003
- Количество в упаковке, шт
- 12
- Калорийность
- 62 ккал
- Белки, г
- 3
- Жиры, г
- 3.5
- Углеводы, г
- 4.7
- Состав
- нормализованное молоко
- Дополнительная информация
- срок годности 6 месяцев; хранить при температуре от +2 до +25 С; после вскрытия упаковки продукт хранить в холодильнике и употребить в течении 48 часов
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