Молоко Молочная речка 3,2% 0,973л.
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Код товара: 159499
Производитель: Молочная речка
Гарантия: 9 мес.
100₽
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип молока
- коровье
- Способ обработки
- ультрапастеризация
- Жирность, %
- 3.2
- Объем, л
- 0.97
- Упаковка
- тетра-пак
- Стандарты производства
- ГОСТ 31450-2013
- Количество в упаковке, шт
- 1
- Калорийность
- 60 ккал
- Белки, г
- 2.8
- Жиры, г
- 3.2
- Углеводы, г
- 4.7
- Состав
- молоко цельное, молоко обезжиренное
- Дополнительная информация
- срок годности 6 месяцев при температуре от +2 С до +25 С
Отзывы 2
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Р
Р
Расим
28 сентября 2023
Достоинства
Цена качество
Недостатки
Нету
Комментарии
Хорошее молоко
Р
Р
Рамазан
13 августа 2023
Очень вкусное молоко
Р
Расим
28 сентября 2023
Достоинства
Цена качество
Недостатки
Нету
Комментарии
Хорошее молоко
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