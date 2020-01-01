Кофемашина Lelit Anita PL042EM
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Код товара: 99881
Производитель: Lelit
мало
мало
52 000₽
300
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Характеристики
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- Тип
- рожковая
- Количество групп
- 1
- Цвет
- серебристый
- Используемый кофе
- молотый, чалды, зерновой
- Материал рожка
- металл
- Одновременное приготовление двух чашек
- есть
- Мощность, Вт
- 1200
- Объем, л
- 2.7
- Давление помпы, бар
- 15
- Капучинатор
- есть
- Приготовление капучино
- ручное
- Дополнительные функции
- подогрев чашек, манометр
- Противокапельная система
- нет
- Автоматическая декальцинация
- нет
- Особенности конструкции
- индикатор включения, съемный лоток для сбора капель, индикатор уровня воды
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