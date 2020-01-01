Кофеварка рожковая Delonghi EC685W белый

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Бытовая техника
Приготовление кофе и чая
Кофеварки
Кофеварка рожковая Delonghi EC685W белый

Кофеварка рожковая Delonghi EC685W белый

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Кофеварка рожковая Delonghi EC685W белый
Кофеварка рожковая Delonghi EC685W белый
Кофеварка рожковая Delonghi EC685W белый
Кофеварка рожковая Delonghi EC685W белый
Кофеварка рожковая Delonghi EC685W белый
Кофеварка рожковая Delonghi EC685W белый
Кофеварка рожковая Delonghi EC685W белый
Кофеварка рожковая Delonghi EC685W белый
Кофеварка рожковая Delonghi EC685W белый
Кофеварка рожковая Delonghi EC685W белый
Кофеварка рожковая Delonghi EC685W белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 98607
Производитель: Delonghi
плати потом
31 декабря
31 декабря
15 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип
рожковая
Количество групп
1
Цвет
белый
Используемый кофе
молотый, чалды
Материал рожка
металл
Одновременное приготовление двух чашек
есть
Мощность, Вт
1350
Объем, л
1.1
Давление помпы, бар
15
Капучинатор
есть
Приготовление капучино
ручное
Тип напитка
эспрессо, капучино, латте, латте макиато
Дополнительные функции
подогрев чашек, подача горячей воды, автоотключение при неиспользовании
Противокапельная система
нет
Подача горячей воды
есть
Автоматическая декальцинация
нет
Настройки
объем порции горячей воды, температура кофе
Таймер
есть
Тип управления
механическое
Особенности конструкции
индикатор включения, съемный лоток для сбора капель, индикатор уровня воды
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Кофеварка Delonghi Dedica EC 685
15 990₽
Кофеварка Delonghi Dedica EC 685
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-703
13 890₽
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-703
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
211
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кофеварка капельная SMEG DCF02CREU бежевый
17 590₽
21 990₽
211
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кофеварка капельная SMEG DCF02CREU бежевый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Кофеварка рожковая Delonghi EC685M серебристый
15 990₽
Кофеварка рожковая Delonghi EC685M серебристый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Кофеварка рожковая Delonghi EC785.GY серый
18 990₽
Кофеварка рожковая Delonghi EC785.GY серый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Кофеварка рожковая Delonghi EC785.BG бежевый
18 990₽
Кофеварка рожковая Delonghi EC785.BG бежевый
Кофеварка Delonghi Dedica EC 685
Кофеварка Delonghi Dedica EC 685
15 990₽
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-703
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-703
13 890₽
211
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-21%
Кофеварка капельная SMEG DCF02CREU бежевый
Кофеварка капельная SMEG DCF02CREU бежевый
17 590₽
21 990₽
Кофеварка рожковая Delonghi EC685M серебристый
Кофеварка рожковая Delonghi EC685M серебристый
15 990₽
Кофеварка рожковая Delonghi EC785.GY серый
Кофеварка рожковая Delonghi EC785.GY серый
18 990₽
Кофеварка рожковая Delonghi EC785.BG бежевый
Кофеварка рожковая Delonghi EC785.BG бежевый
18 990₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
31 декабря
31 декабря
15 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа