Кофеварка электрическая Galaxy GL 0700
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Код товара: 93927
Производитель: Galaxy
Гарантия: 12 мес.
1 290₽
15
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Характеристики
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- Тип
- капельная
- Используемый кофе
- молотый
- Одновременное приготовление двух чашек
- нет
- Мощность, Вт
- 700
- Объем, л
- 0.75
- Противокапельная система
- есть
- Подача горячей воды
- нет
- Автоматическая декальцинация
- нет
- Таймер
- нет
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