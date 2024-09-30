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Кофеварка капельная Kitfort KT-715 черный

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Кофеварка капельная Kitfort KT-715 черный
Кофеварка капельная Kitfort KT-715 черный
Кофеварка капельная Kitfort KT-715 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
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Код товара: 91437
Производитель: Kitfort
Гарантия: 12 мес.
5
2 отзыва
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

2 290₽
27
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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29
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Кофеварка капельная Kitfort КТ-734 черный
2 490₽
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Кофеварка капельная Kitfort КТ-734 черный
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22
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Кофеварка капельная Kitfort КТ-7218 белый
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Кофеварка капельная Kitfort КТ-7218 белый
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Кофеварка капельная Centek CT-1141 черный
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Кофеварка капельная Centek CT-1148 черный
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Кофеварка капельная Centek CT-1148 черный
29
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1 = 1₽
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Кофеварка капельная Kitfort КТ-734 черный
Кофеварка капельная Kitfort КТ-734 черный
2 490₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
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Кофеварка капельная Kitfort КТ-7218 белый
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7218 белый
1 900₽
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Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Кофеварка капельная Centek CT-1141 черный
Кофеварка капельная Centek CT-1141 черный
2 450₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Кофеварка капельная Centek CT-1148 черный
Кофеварка капельная Centek CT-1148 черный
1 990₽
Характеристики
Тип
капельная
Цвет
серебристый, черный
Используемый кофе
молотый
Одновременное приготовление двух чашек
нет
Мощность, Вт
1000
Объем, л
1.25
Противокапельная система
есть
Подача горячей воды
нет
Автоматическая декальцинация
нет
Таймер
нет
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Отзывы 2
5
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
5
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Г
Г
Гость 323810215
27 августа 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Хорош для домашнего пользования. Очень понравилось. Можно делать как кофе так и какао. Всём советую.
Недостатки
Их нет
Комментарии
Лучше сразу мыть, потому что потом бывает неприятный запах.
Ответить
0 0
Н
Н
Наида
4 января 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
Г
Гость 323810215
27 августа 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Хорош для домашнего пользования. Очень понравилось. Можно делать как кофе так и какао. Всём советую.
Недостатки
Их нет
Комментарии
Лучше сразу мыть, потому что потом бывает неприятный запах.
Ответить
0
0
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В сравнение
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2 290₽
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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