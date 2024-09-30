Кофеварка капельная Kitfort KT-715 черный
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Код товара: 91437
Производитель: Kitfort
Гарантия: 12 мес.
2 290₽
27
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мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- капельная
- Цвет
- серебристый, черный
- Используемый кофе
- молотый
- Одновременное приготовление двух чашек
- нет
- Мощность, Вт
- 1000
- Объем, л
- 1.25
- Противокапельная система
- есть
- Подача горячей воды
- нет
- Автоматическая декальцинация
- нет
- Таймер
- нет
Отзывы 2
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Г
Г
Гость 323810215
27 августа 2024
Достоинства
Хорош для домашнего пользования. Очень понравилось. Можно делать как кофе так и какао. Всём советую.
Недостатки
Их нет
Комментарии
Лучше сразу мыть, потому что потом бывает неприятный запах.
Н
Н
Наида
4 января 2024
Г
Гость 323810215
27 августа 2024
Достоинства
Хорош для домашнего пользования. Очень понравилось. Можно делать как кофе так и какао. Всём советую.
Недостатки
Их нет
Комментарии
Лучше сразу мыть, потому что потом бывает неприятный запах.
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