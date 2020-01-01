Кофеварка капельная SMEG DCF02CREU бежевый
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Код товара: 90027
Производитель: SMEG
-20%
мало
мало
17 590₽
21 990₽
211
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Характеристики
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- Тип
- капельная
- Используемый кофе
- молотый
- Цвет
- бежевый
- Одновременное приготовление двух чашек
- нет
- Мощность, Вт
- 1050
- Объем, л
- 1.4
- Тип напитка
- американо
- Дополнительные функции
- автоотключение при неиспользовании
- Подача горячей воды
- нет
- Противокапельная система
- есть
- Автоматическая декальцинация
- нет
- Настройки
- крепость кофе, жесткость воды
- Таймер
- есть
- Тип управления
- электронное
- Особенности конструкции
- индикатор включения, дисплей, индикатор уровня воды
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