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Кофеварка Bosch TKA8633
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Код товара: 895
Производитель: Bosch
Гарантия: 12 мес.
10 490₽
125
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О товаре
капельная, молотый кофе
Характеристики
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- Используемый кофе
- молотый
- Мощность, Вт
- 1160
- Материал корпуса
- металл
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