Гейзерная кофеварка Italco EXPRESS, 6п., Металл
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Код товара: 82987
Производитель: Italco
мало
мало
790₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- гейзерная кофеварка
- Используемый кофе
- молотый
- Объем, л
- 6
- Тип управления
- механическое
- Цвет
- серебристый, черный
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