Кофеварка капельная Kitfort КТ-714 серебристый
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Код товара: 78781
Производитель: Kitfort
мало
мало
4 790₽
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Характеристики
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- Тип
- капельная
- Используемый кофе
- молотый
- Одновременное приготовление двух чашек
- нет
- Мощность, Вт
- 1150
- Объем, л
- 1.5
- Противокапельная система
- есть
- Подача горячей воды
- нет
- Автоматическая декальцинация
- нет
- Таймер
- есть
- Цвет
- серебристый, черный
- Плита автоподогрева
- есть
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