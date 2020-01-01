Кофеварка рожковая Delonghi ECP31.21 черный
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Код товара: 75331
Производитель: Delonghi
31 декабря
31 декабря
9 990₽
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Характеристики
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- Тип
- рожковая
- Количество групп
- 1
- Цвет
- черный
- Используемый кофе
- молотый, чалды
- Материал рожка
- металл
- Одновременное приготовление двух чашек
- есть
- Мощность, Вт
- 1100
- Объем, л
- 1
- Давление помпы, бар
- 15
- Капучинатор
- есть
- Приготовление капучино
- ручное
- Тип напитка
- эспрессо, капучино, латте, латте макиато
- Дополнительные функции
- подогрев чашек, подача горячей воды, автоотключение при неиспользовании
- Подача горячей воды
- есть
- Противокапельная система
- нет
- Автоматическая декальцинация
- нет
- Таймер
- нет
- Тип управления
- механическое
- Особенности конструкции
- индикатор включения, съемный лоток для сбора капель, индикатор уровня воды
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