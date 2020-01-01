Кофеварка капельная Tefal CM261838 черный
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Код товара: 40617
Производитель: Tefal
мало
мало
2 890₽
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Характеристики
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- Тип
- капельная
- Используемый кофе
- молотый
- Мощность, Вт
- 1000
- Объем, л
- 1.25
- Тип напитка
- американо
- Дополнительные функции
- противокапельная система
- Подача горячей воды
- нет
- Противокапельная система
- есть
- Автоматическая декальцинация
- нет
- Таймер
- нет
- Тип управления
- механическое
- Цвет
- черный
- Особенности конструкции
- индикатор включения, индикатор уровня воды
- Плита автоподогрева
- нет
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