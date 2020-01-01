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Приготовление кофе и чая
Кофеварки
Кофеварка рожковая Delonghi ECP 33.21 черный

Кофеварка рожковая Delonghi ECP 33.21 черный

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Кофеварка рожковая Delonghi ECP 33.21 черный
Кофеварка рожковая Delonghi ECP 33.21 черный
Кофеварка рожковая Delonghi ECP 33.21 черный
Кофеварка рожковая Delonghi ECP 33.21 черный
Кофеварка рожковая Delonghi ECP 33.21 черный
Кофеварка рожковая Delonghi ECP 33.21 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 36013
Производитель: Delonghi
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11 990₽
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О товаре
эспрессо, молотый кофе и таблетки, капучино, 15 бар
Характеристики
Тип
рожковая
Количество групп
1
Используемый кофе
молотый, чалды
Материал рожка
металл
Одновременное приготовление двух чашек
есть
Мощность, Вт
1100
Объем, л
1.1
Давление помпы, бар
15
Капучинатор
есть
Приготовление капучино
ручное
Тип напитка
эспрессо, капучино
Дополнительные функции
подогрев чашек, подача горячей воды, автоотключение при неиспользовании
Противокапельная система
нет
Подача горячей воды
есть
Автоматическая декальцинация
нет
Настройки
крепость кофе
Таймер
нет
Тип управления
механическое
Цвет
черный
Особенности конструкции
индикатор включения, съемный лоток для сбора капель, индикатор уровня воды
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мало
мало
11 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа