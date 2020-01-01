Кофеварка капельная Redmond RCM-M1507 черный
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Код товара: 17017
Производитель: Redmond
мало
мало
2 190₽
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О товаре
капельная, молотый кофе
Характеристики
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- Тип
- капельная
- Используемый кофе
- молотый
- Одновременное приготовление двух чашек
- есть
- Мощность, Вт
- 600
- Объем, л
- 0.6
- Тип напитка
- американо
- Дополнительные функции
- противокапельная система, автоотключение при неиспользовании
- Подача горячей воды
- нет
- Противокапельная система
- есть
- Автоматическая декальцинация
- нет
- Таймер
- нет
- Тип управления
- механическое
- Цвет
- серебристый, черный
- Особенности конструкции
- индикатор включения, индикатор уровня воды
- Плита автоподогрева
- есть
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