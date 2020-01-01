Кофеварка капельная Philips HD7435 черный

О товаре

Особенности кофеварки Philips HD7435/20 благодаря функции «Aroma twister» готовый напиток будет радовать приятным ароматом и насыщенным вкусом. за один раз она способна приготовить от 2 до 7 чашек кофе. через 30 минут бездействия прибор автоматически отключится, поэтому его эксплуатация безопасна и экономична. противокапельная система не позволит ни одной капли пролиться мимо чашки: так вы сохраните чистоту вокруг прибора. при включении кофеварки загорается LED-подсветка. готовый напиток наливается в кувшин. В нем используется специальная насадка, которая перемешивает поступающий кофейный напиток для того, чтобы достичь оптимальной крепости напитка. наличие плиты автоподогрева, позволяющей в любой момент насладиться горячим кофе.