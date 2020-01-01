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Кофеварка капельная Philips HD7435 черный

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Кофеварка капельная Philips HD7435 черный
Кофеварка капельная Philips HD7435 черный
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 169968
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
спросить
3 990₽
Этот товар нельзя оплатить бонусами
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Кофеварка капсульная Kitfort КТ-7122-1 красный/белый
3 390₽
О товаре

Особенности кофеварки Philips HD7435/20

  • благодаря функции «Aroma twister» готовый напиток будет радовать приятным ароматом и насыщенным вкусом.
  • за один раз она способна приготовить от 2 до 7 чашек кофе.
  • через 30 минут бездействия прибор автоматически отключится, поэтому его эксплуатация безопасна и экономична.
  • противокапельная система не позволит ни одной капли пролиться мимо чашки: так вы сохраните чистоту вокруг прибора.
  • при включении кофеварки загорается LED-подсветка.
  • готовый напиток наливается в кувшин. В нем используется специальная насадка, которая перемешивает поступающий кофейный напиток для того, чтобы достичь оптимальной крепости напитка.
  • наличие плиты автоподогрева, позволяющей в любой момент насладиться горячим кофе.
    • Характеристики
    Тип
    капельная
    Цвет
    черный
    Используемый кофе
    молотый
    Мощность, Вт
    700
    Объем, л
    0.6
    Тип напитка
    американо
    Дополнительные функции
    автоотключение при неиспользовании
    Страна производитель
    Китай
    Тип управления
    механическое
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    В сравнение
    В избранное
    3 990₽
    Этот товар нельзя оплатить бонусами
    В магазинах:
    мало
    В магазинах:
    мало
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      от 2 до 5 дней

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

    Нашли дешевле?
    Рассрочка

    1 200 ₽

    Первоначальный взнос 30%

    Первоначальный взнос 30%
    Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

    Условия

    • Период рассрочки до 6 месяцев

      Для действующих клиентов - до 10 месяцев

    • Возраст от 23 лет

      И наличие действующего паспорта

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа