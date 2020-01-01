Кофеварка капельная Philips HD7435 черный
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1 200 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Особенности кофеварки Philips HD7435/20
- Тип
- капельная
- Цвет
- черный
- Используемый кофе
- молотый
- Мощность, Вт
- 700
- Объем, л
- 0.6
- Тип напитка
- американо
- Дополнительные функции
- автоотключение при неиспользовании
- Страна производитель
- Китай
- Тип управления
- механическое
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