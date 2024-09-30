Кофеварка капельная SMEG DCF02BLEU черный
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Код товара: 151733
Производитель: SMEG
Гарантия: 12 мес.
28 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- капельная
- Цвет
- черный
- Используемый кофе
- молотый
- Мощность, Вт
- 1050
- Объем, л
- 1.4
- Тип напитка
- американо
- Дополнительные функции
- автоотключение при неиспользовании
- Противокапельная система
- есть
- Подача горячей воды
- нет
- Автоматическая декальцинация
- есть
- Настройки
- жесткость воды, крепость кофе
- Таймер
- есть
- Тип управления
- электронное
- Страна производитель
- Китай
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