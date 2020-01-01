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Кофеварка рожковая Delonghi EC230BK черный

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Кофеварка рожковая Delonghi EC230BK черный
Кофеварка рожковая Delonghi EC230BK черный
Кофеварка рожковая Delonghi EC230BK черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 136226
Производитель: Delonghi
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
спросить
11 590₽
Этот товар нельзя оплатить бонусами
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Первоначальный взнос 30%
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Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Кофеварка комбинированная Kitfort КТ-7448 коричневый
9 690₽
О товаре

Особенности кофеварки DeLonghi EC230.BK

  • помпа с давлением 15 Бар обеспечивает максимальное качество напитка.
  • ручной капучинатор предоставляет возможность приготовления капучино с воздушной молочной пенкой.
  • за один цикл данная модель готовит 1-2 порции.
  • оборудована резервуаром для воды объемом 1 л, функцией подогрева и автоматическим отключением по завершению приготовления.
  • наличие съемного поддона для капель, который можно очищать при необходимости.
  • панель с кнопками и световыми индикаторами гарантирует простое управление техникой.
    • Характеристики
    Тип
    рожковая
    Количество групп
    1
    Цвет
    черный
    Используемый кофе
    молотый
    Материал рожка
    металл
    Одновременное приготовление двух чашек
    есть
    Мощность, Вт
    1100
    Объем, л
    1
    Давление помпы, бар
    15
    Капучинатор
    есть
    Приготовление капучино
    ручное
    Тип напитка
    эспрессо, капучино
    Дополнительные функции
    автоотключение при неиспользовании
    Подача горячей воды
    нет
    Таймер
    нет
    Тип управления
    механическое
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    В сравнение
    В избранное
    11 590₽
    Этот товар нельзя оплатить бонусами
    В магазинах:
    мало
    В магазинах:
    мало
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      сегодня

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

    Нашли дешевле?
    Рассрочка

    3 480 ₽

    Первоначальный взнос 30%

    Первоначальный взнос 30%
    Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

    Условия

    • Период рассрочки до 6 месяцев

      Для действующих клиентов - до 10 месяцев

    • Возраст от 23 лет

      И наличие действующего паспорта

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа