Кофеварка капельная Bosch TKA6A041 серый
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Код товара: 136147
Производитель: Bosch
Гарантия: 12 мес.
-22%
6 990₽
8 990₽
Этот товар нельзя оплатить бонусами
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- капельная
- Цвет
- серый, белый
- Используемый кофе
- молотый
- Мощность, Вт
- 1200
- Объем, л
- 1.25
- Дополнительные функции
- автоотключение при неиспользовании, противокапельная система
- Противокапельная система
- есть
- Подача горячей воды
- нет
- Автоматическая декальцинация
- есть
- Настройки
- крепость кофе
- Таймер
- есть
- Тип управления
- электронное
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