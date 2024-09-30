Кофеварка капельная Kitfort КТ-732 серебристый
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Код товара: 133859
Производитель: Kitfort
Гарантия: 12 мес.
3 790₽
45
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- капельная
- Цвет
- серебристый
- Используемый кофе
- молотый
- Одновременное приготовление двух чашек
- есть
- Мощность, Вт
- 900
- Объем, л
- 1.5
- Капучинатор
- нет
- Дополнительные функции
- автоотключение при неиспользовании, противокапельная система
- Противокапельная система
- есть
- Подача горячей воды
- нет
- Автоматическая декальцинация
- нет
- Таймер
- есть
- Тип управления
- электронное
- Страна производитель
- Китай
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