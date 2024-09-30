Кофеварка Beko BKK 2300 BK черный
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Код товара: 128574
Производитель: Beko
Гарантия: 12 мес.
11 990₽
143
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Используемый кофе
- молотый
- Мощность, Вт
- 670
- Объем, л
- 0.18
- Противокапельная система
- нет
- Подача горячей воды
- нет
- Автоматическая декальцинация
- нет
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