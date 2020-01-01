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Кофеварка автоматическая Delonghi ESAM460.80.MB серебристый

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Кофеварка автоматическая Delonghi ESAM460.80.MB серебристый
Кофеварка автоматическая Delonghi ESAM460.80.MB серебристый
Кофеварка автоматическая Delonghi ESAM460.80.MB серебристый
Кофеварка автоматическая Delonghi ESAM460.80.MB серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 123886
Производитель: Delonghi
нет отзывов
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69 990₽
839
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В магазинах:
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В магазинах:
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Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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О товаре

Особенности кофеварки Delonghi ESAM460.80.MB

  • запоминает предпочтения каждого из членов семьи — напитки сохраняются в персональном профиле и доступны в одно касание.
  • персонализируйте напитки по своему вкусу: настраивайте крепость, количество молока и температуру напитков.
  • функция автоматического отключения избавит от необходимости делать это вручную и сэкономит электроэнергию.
  • индикатор предупредит о том, что пришло время удалить накипь.
    • Характеристики
    Тип
    автоматическая
    Количество групп
    1
    Цвет
    серебристый, черный
    Используемый кофе
    зерновой, молотый
    Одновременное приготовление двух чашек
    есть
    Мощность, Вт
    1450
    Объем, л
    1.4
    Давление помпы, бар
    15
    Капучинатор
    есть
    Приготовление капучино
    автоматическое
    Тип напитка
    флэт уайт, эспрессо, капучино, латте, латте макиато, лунго
    Дополнительные функции
    автоотключение при неиспользовании, автоматическая декальцинация, подача горячей воды, предварительное смачивание, подогрев чашек
    Подача горячей воды
    есть
    Настройки
    жесткость воды, крепость кофе, объем порции горячей воды, температура кофе
    Таймер
    нет
    Тип управления
    сенсорное
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    В сравнение
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    69 990₽
    839
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
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    В магазинах:
    мало
    В магазинах:
    мало
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      сегодня

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

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    Рассрочка

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    Первоначальный взнос 30%

    Первоначальный взнос 30%
    Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

    Условия

    • Период рассрочки до 6 месяцев

      Для действующих клиентов - до 10 месяцев

    • Возраст от 23 лет

      И наличие действующего паспорта

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа