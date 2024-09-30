Кофеварка рожковая Lelit BIANCA PL162T серебристый
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Код товара: 123337
Производитель: Lelit
Гарантия: 12 мес.
260 000₽
3120
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- рожковая
- Количество групп
- 1
- Цвет
- серебристый
- Используемый кофе
- молотый
- Одновременное приготовление двух чашек
- есть
- Мощность, Вт
- 1400
- Объем, л
- 2.5
- Давление помпы, бар
- 12
- Капучинатор
- есть
- Приготовление капучино
- ручное
- Дополнительные функции
- подача горячей воды, быстрый пар, возможность подключения к водопроводу, манометр, подогрев чашек
- Противокапельная система
- нет
- Подача горячей воды
- есть
- Автоматическая декальцинация
- нет
- Настройки
- температура кофе
- Таймер
- есть
- Страна производитель
- Италия
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