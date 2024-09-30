Кофеварка капельная Braun KF3100WH белый
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Код товара: 122011
Производитель: Braun
Гарантия: 12 мес.
8 990₽
107
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мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- капельная
- Цвет
- белый
- Используемый кофе
- молотый
- Материал рожка
- пластик
- Одновременное приготовление двух чашек
- нет
- Мощность, Вт
- 1000
- Объем, л
- 1.3
- Дополнительные функции
- противокапельная система
- Противокапельная система
- есть
- Подача горячей воды
- нет
- Автоматическая декальцинация
- нет
- Таймер
- нет
- Тип управления
- механическое
- Страна производитель
- Китай
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