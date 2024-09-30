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Кофеварка капельная Braun KF5201WH белый

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Кофеварка капельная Braun KF5201WH белый
Кофеварка капельная Braun KF5201WH белый
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Код товара: 116462
Производитель: Braun
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

5 990₽
71
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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Кофеварка капельная Bosch TKA3A031 белый
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Кофеварка рожковая BRAYER 1105BR серебристый
Кофеварка рожковая BRAYER 1105BR серебристый
6 990₽
Характеристики
Тип
капельная
Цвет
белый
Используемый кофе
молотый
Одновременное приготовление двух чашек
нет
Мощность, Вт
1200
Объем, л
1.4
Противокапельная система
есть
Подача горячей воды
нет
Автоматическая декальцинация
нет
Таймер
нет
Страна производитель
Чехия
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5 990₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа