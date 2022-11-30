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Кофеварки
Кофеварка капельная Kitfort КТ-734 черный

Кофеварка капельная Kitfort КТ-734 черный

1 отзыв
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Кофеварка капельная Kitfort КТ-734 черный
Кофеварка капельная Kitfort КТ-734 черный
Кофеварка капельная Kitfort КТ-734 черный
Кофеварка капельная Kitfort КТ-734 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 106149
Производитель: Kitfort
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В наличии
В наличии
2 390₽
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Характеристики
Тип
капельная
Цвет
черный
Используемый кофе
молотый
Одновременное приготовление двух чашек
есть
Мощность, Вт
900
Объем, л
1.2
Подача горячей воды
нет
Противокапельная система
есть
Автоматическая декальцинация
нет
Таймер
нет
Тип управления
электронное
Особенности конструкции
индикатор включения, индикатор уровня воды
Плита автоподогрева
есть
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

М
М
Мамедов Камал
30 ноября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
очень доступная по цене капельная кофеварка, получается очень вкусный кофе, легко моется, не занимает много места и идеально впишется в любой интерьер. В комплекте есть многоразовый фильтр, на случай если закончились одноразовые!
Недостатки
не обнаружено!
Комментарии
отличный комплект, приятный бонус в виде магнитика, повесил его на самое видное место!
Ответить
0 0
М
Мамедов Камал
30 ноября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
очень доступная по цене капельная кофеварка, получается очень вкусный кофе, легко моется, не занимает много места и идеально впишется в любой интерьер. В комплекте есть многоразовый фильтр, на случай если закончились одноразовые!
Недостатки
не обнаружено!
Комментарии
отличный комплект, приятный бонус в виде магнитика, повесил его на самое видное место!
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
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В наличии
В наличии
2 390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа