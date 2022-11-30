Кофеварка капельная Kitfort КТ-734 черный
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Код товара: 106149
Производитель: Kitfort
В наличии
В наличии
2 390₽
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Характеристики
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- Тип
- капельная
- Цвет
- черный
- Используемый кофе
- молотый
- Одновременное приготовление двух чашек
- есть
- Мощность, Вт
- 900
- Объем, л
- 1.2
- Подача горячей воды
- нет
- Противокапельная система
- есть
- Автоматическая декальцинация
- нет
- Таймер
- нет
- Тип управления
- электронное
- Особенности конструкции
- индикатор включения, индикатор уровня воды
- Плита автоподогрева
- есть
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
М
М
Мамедов Камал
30 ноября 2022
Достоинства
очень доступная по цене капельная кофеварка, получается очень вкусный кофе, легко моется, не занимает много места и идеально впишется в любой интерьер. В комплекте есть многоразовый фильтр, на случай если закончились одноразовые!
Недостатки
не обнаружено!
Комментарии
отличный комплект, приятный бонус в виде магнитика, повесил его на самое видное место!
М
Мамедов Камал
30 ноября 2022
Достоинства
очень доступная по цене капельная кофеварка, получается очень вкусный кофе, легко моется, не занимает много места и идеально впишется в любой интерьер. В комплекте есть многоразовый фильтр, на случай если закончились одноразовые!
Недостатки
не обнаружено!
Комментарии
отличный комплект, приятный бонус в виде магнитика, повесил его на самое видное место!
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