Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 черный
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Код товара: 106147
Производитель: Kitfort
31 декабря
31 декабря
1 790₽
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Характеристики
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- Тип
- капельная
- Цвет
- черный
- Используемый кофе
- молотый
- Одновременное приготовление двух чашек
- есть
- Мощность, Вт
- 750
- Объем, л
- 0.6
- Дополнительные функции
- автоотключение при неиспользовании
- Противокапельная система
- есть
- Подача горячей воды
- нет
- Автоматическая декальцинация
- нет
- Таймер
- нет
- Тип управления
- механическое
- Особенности конструкции
- индикатор уровня воды
- Плита автоподогрева
- есть
Отзывы 3
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Н
Н
Нурик
25 мая 2021
Достоинства
Достойный аппарат за свои деньги очень компактный и удобный быстро заваривает кофе Товаром доволен рекомендую.
Недостатки
Их нет
Комментарии
Доволен покупкой спасибо магазину
Н
Н
Нурик
24 мая 2021
Достоинства
Очень компактная удобная кофемашинка, быстрое приготовление красивый внешний вид рекомендую.
Недостатки
Их нет
Комментарии
Шикарная кофемашинка
Н
Нурик
25 мая 2021
Достоинства
Достойный аппарат за свои деньги очень компактный и удобный быстро заваривает кофе Товаром доволен рекомендую.
Недостатки
Их нет
Комментарии
Доволен покупкой спасибо магазину
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