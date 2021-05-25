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Кофеварки
Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 черный

Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 черный

3 отзыва
Наведите на фотографию для увеличения
Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 черный
Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 черный
Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 черный
Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 черный
Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 черный
Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 106147
Производитель: Kitfort
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31 декабря
31 декабря
1 790₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Характеристики
Тип
капельная
Цвет
черный
Используемый кофе
молотый
Одновременное приготовление двух чашек
есть
Мощность, Вт
750
Объем, л
0.6
Дополнительные функции
автоотключение при неиспользовании
Противокапельная система
есть
Подача горячей воды
нет
Автоматическая декальцинация
нет
Таймер
нет
Тип управления
механическое
Особенности конструкции
индикатор уровня воды
Плита автоподогрева
есть
Посмотреть все характеристики
Отзывы 3
5
3 отзыва
Общий рейтинг
3 отзыва
5
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Оставьте отзыв о товаре

Поделитесь своими впечатлениями о товаре

Н
Н
Нурик
25 мая 2021
Рекомендует этот товар
Достоинства
Достойный аппарат за свои деньги очень компактный и удобный быстро заваривает кофе Товаром доволен рекомендую.
Недостатки
Их нет
Комментарии
Доволен покупкой спасибо магазину
Ответить
0 0
Н
Н
Нурик
24 мая 2021
Рекомендует этот товар
Достоинства
Очень компактная удобная кофемашинка, быстрое приготовление красивый внешний вид рекомендую.
Недостатки
Их нет
Комментарии
Шикарная кофемашинка
Ответить
0 0
Н
Нурик
25 мая 2021
Рекомендует этот товар
Достоинства
Достойный аппарат за свои деньги очень компактный и удобный быстро заваривает кофе Товаром доволен рекомендую.
Недостатки
Их нет
Комментарии
Доволен покупкой спасибо магазину
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
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31 декабря
31 декабря
1 790₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа